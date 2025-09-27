پخش زنده
توانمندیهای پزشکی قانونی ایران در بیستمین همایش بین المللی پزشکی قانونی در ترکیه معرفی شد.
عباس مسجدی آرانی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشورمان به دعوت همتای ترکیهای در این همایش شرکت کرد و به معرفی فعالیتهای پزشکی قانونی ایران، توانمندیها، پیشرفتها و قابلیتهای جدید و نیز اقدام های این سازمان در بحران ها و جنگ پرداخت.
بیستمین همایش بین المللی پزشکی قانونی با حضور ۷۸۰ کارشناس و میهمانانی از ۲۷ کشور تا ششم مهر در ترکیه برپاست.