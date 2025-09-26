گل‌گهر سیرجان و فولاد خوزستان در یک بازی سخت به تساوی بدون گل رضایت دادند؛مس رفسنجان هم برابر استقلال خوزستان با دو گل مغلوب شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،دیدار حساس گل گهر سیرجان وفولاد خوزستان در ورزشگاه شهید سلیمانی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید تا دو تیم امتیازات را تقسیم کنند.

در نیمه نخست بازی ریتم بالاتری داشت و هر دو تیم موقعیت‌های خوبی روی دروازه حریف خلق کردند اما درخشش دروازه‌بان‌ها مانع از باز شدن دروازه‌ها شد. فرزین گروسیان در چند صحنه واکنش‌های مطمئنی داشت و در آن سوی میدان حامد لک با تجربه خود در چند صحنه مانع از گلزنی مهاجمان گل‌گهر شد تا نیمه اول بدون گل خاتمه یابد.

نیمه دوم مسابقه بیشتر در میانه میدان دنبال شد و فشار دو تیم بر توپ و فضا اجازه خلق موقعیت‌های جدی را کمتر داد. با این حال، همچنان خط دفاعی و دروازه‌بان‌های دو تیم عملکردی قابل تحسین داشتند و در نهایت تلاش مهاجمان نتیجه‌ای در پی نداشت.

استقلال خوزستان با تک گل جلیلی‌وند نیمه نخست را برنده به رختکن رفت.

در پایان نیمه نخست دیدار با مس رفسنجان توانست با تک گل امیرحسین جلالی‌وند پیش بیفتد. این مسابقه از هفته پنجم لیگ برتردر ورزشگاه تختی آبادان برگزار شد و شاگردان امیر خلیفه‌اصل با بهره‌برداری از موقعیت حساس خود، نیمه اول را به سودشان تمام کردند.

دو تیم در این نیمه بازی نزدیکی را به نمایش گذاشتند و موقعیت‌هایی روی دروازه یکدیگر خلق کردند. پیش از گل استقلال خوزستان، این مس رفسنجان بود که با شوت کاستا می‌توانست قفل دروازه را بشکند، اما واکنش دیدنی محمدجواد کیا مانع از گل شدن توپ شد.

در دقیقه ۴۳ اما استقلال خوزستان مزد برتری نسبی خود را گرفت. جلیلی‌وند با حرکت دقیق و ضربه‌ای حساب‌شده توپ را وارد دروازه مس کرد تا آبی‌های اهواز با یک گل برتری راهی رختکن شوند.