به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، متقاضیان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌توانند با مراجعه به پایگاه portal.saorg.ir و متقاضیان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از فردا می توانند با مراجعه به پایگاه nemooneh.behdasht.gov.ir و تکمیل فرآیند ثبت‌نام در جشنواره شرکت کنند.

بیشتر بدانید: سی و سومین جشنواره دانشجوی نمونه سال ۱۴۰۴ با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می‌شود.