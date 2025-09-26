احتمال کاهش فشار یا قطع گاز در غرب مازندران
در راستای اجرای طرح ملی انتقال گاز در غرب مازندران از فردا شنبه احتمال کاهش فشار یا قطع گاز در شهرستانهای عباس آباد، کلاردشت و چالوس وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
مدیرعامل شرکت گاز مازندران گفت: در راستای اجرای طرح بزرگ خط لوله انتقال گاز مقرر شد عملیات تزریق گاز با هدف افزایش پایداری و ذخیرهسازی حد فاصل محدوده کلارآباد تا غرب شهرستان چالوس انجام شود.
هژبر جوادی افزود: عملیات تزریق گاز به خط جدید از ساعت ۲۲ فردا شنبه ۵ مهر ماه آغاز میشود و تا سه روز ادامه خواهد داشت.
او با بیان اینکه عملیات تزریق گاز به خط لوله جدید در مرحله نخست از کلارآباد تا مازپشته چالوس انجام میشود، ادامه داد: برای جلوگیری از اختلال گسترده در گازرسانی، خطوط انتهایی این شبکه به شهرهای مجاور متصل شدند تا گاز ساکنان هچیرود، کلارآباد و نمک آبرود قطع نشود.
مدیرعامل شرکت گاز مازندران افزود: اگر در حین اجرای عملیات تزریق گاز و به خاطر کاهش نشت، مجبور شویم خط اصلی گاز را قطع کنیم، گاز شهرستانهای عباس آباد و سلمانشهر، مرزن آباد و کلارآباد هم قطع خواهد شد.
هژبر جوادی با بیان اینکه این عملیات حدود ۲۴ ساعت زمان میبرد، گفت: احتمال دارد این عملیات تا ۳۶ ساعت هم زمان ببرد
او ادامه داد: این موضوع با استاندار و مدیریت بحران استانداری مازندران هماهنگ و در فضای مجازی به صورت گسترده اطلاع رسانی شده است.
مدیرعامل شرکت گاز مازندران با بیان اینکه در این مدت اعمال محدودیت مصرف مشترکین پر مصرف مثل صنایع، ادارات، مراکز تجاری و سی ان جیها نیز در برنامه قطع این شرکت قرار خواهد داشت از مردم خواست شیرهای وسایل گازسوز خود را بسته نگه دارند و از دستزدن به کنتور و رگلاتور جداً خودداری نمایند.