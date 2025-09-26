در راستای اجرای طرح ملی انتقال گاز در غرب مازندران از فردا شنبه احتمال کاهش فشار یا قطع گاز در شهرستان‌های عباس آباد، کلاردشت و چالوس وجود دارد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل شرکت گاز مازندران گفت: در راستای اجرای طرح بزرگ خط لوله انتقال گاز مقرر شد عملیات تزریق گاز با هدف افزایش پایداری و ذخیره‌سازی حد فاصل محدوده کلارآباد تا غرب شهرستان چالوس انجام شود.

هژبر جوادی افزود: عملیات تزریق گاز به خط جدید از ساعت ۲۲ فردا شنبه ۵ مهر ماه آغاز می‌شود و تا سه روز ادامه خواهد داشت.

او با بیان اینکه عملیات تزریق گاز به خط لوله جدید در مرحله نخست از کلارآباد تا مازپشته چالوس انجام می‌شود، ادامه داد: برای جلوگیری از اختلال گسترده در گازرسانی، خطوط انتهایی این شبکه به شهر‌های مجاور متصل شدند تا گاز ساکنان هچیرود، کلارآباد و نمک آبرود قطع نشود.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران افزود: اگر در حین اجرای عملیات تزریق گاز و به خاطر کاهش نشت، مجبور شویم خط اصلی گاز را قطع کنیم، گاز شهرستان‌های عباس آباد و سلمانشهر، مرزن آباد و کلارآباد هم قطع خواهد شد.





هژبر جوادی با بیان اینکه این عملیات حدود ۲۴ ساعت زمان می‌برد، گفت: احتمال دارد این عملیات تا ۳۶ ساعت هم زمان ببرد





او ادامه داد: این موضوع با استاندار و مدیریت بحران استانداری مازندران هماهنگ و در فضای مجازی به صورت گسترده اطلاع رسانی شده است.





مدیرعامل شرکت گاز مازندران با بیان اینکه در این مدت اعمال محدودیت مصرف مشترکین پر مصرف مثل صنایع، ادارات، مراکز تجاری و سی ان جی‌ها نیز در برنامه قطع این شرکت قرار خواهد داشت از مردم خواست شیر‌های وسایل گازسوز خود را بسته نگه دارند و از دست‌زدن به کنتور و رگلاتور جداً خودداری نمایند.