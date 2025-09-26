پخش زنده
امروز: -
ساخت هنرستان هنرهای زیبا در شهرکرد نیاز به همراهی خیرین مدرسهساز دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: بیش از یک قرن از فعالیت هنرستان هنرهای زیبا در شهرهایی همچون تهران و اصفهان میگذرد و سالها تلاش و پیگیری موجب شد تا این هنرستان در شهرکرد نیز راه اندازی شود و در رشتههای هنری سینما و موسیقی پذیرای دانشآموزان علاقهمند باشد.
شهرام فرجی افزود: مکان فعلی هنرستان هنرهای زیبای شهرکرد به عنوان بخشی از مجتمع فرهنگی هنری مهر این شهر، شرایط کامل و شایسته یک فضای آموزشی و هنری را ندارد.
به گفته وی: ئزمین برای ساخت این هنرستان مهیاست و نقشههای ساختمان نیز در وزارت فرهنگ به تایید رسیده است. ساخت این مرکز آموزشی در استان به همراهی خیرین مدرسه ساز نیاز دارد.