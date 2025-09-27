برگزاری یادواره شهدای دفاع مقدس و شهدای اقتدار در ممقان
همزمان با هفته دفاع مقدس یادواره ۵ شهید گمنام ، شهدای دفاع مقدس و همچنین شهدای اقتدار در ممقان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
سردار مطلق از فرماندهان دوران دفاع مقدس در یادواره شهدای ممقان با بیان اینکه صیانت از شهدا نوعی جهاد در راه خداست گفت:در شرایطی که دشمن با توسل به جنگ ترکیبی و شناختی با استفاده از ابزارهای رسانهای و شبکههای اجتماعی موبایلی قصد تحریف ارزشهای دفاع مقدس و آرمانهای شهدا را دارد، تبیین و صیانت از فرهنگ دفاع مقدس و آرمانهای شهدای والامقام نوعی جهاد در راه خدا محسوب میشود.
وی خاطرنشان کرد: ۸ سال دفاع مقدس برای ما سراسر کلاس درس بود ولی ماموریت ما پایان نیافته و اکنون وظیفه ما جهاد تبیین است و هفته دفاع مقدس فرصت مغتنمی است تا این اعتقادات، باورها و ایمان قلبی رزمندگان و اخلاص شهدا برای نسل جوان تبیین و بازگو شود.