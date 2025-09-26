پخش زنده
امروز: -
دبیرکل فدراسیون اسکواش از برگزاری مسابقات جایزه بزرگ اسکواش با رتبه امتیازی PSA به میزبانی کیش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، علی کتابفروش، افزود: با مشخص شدن زمان برگزاری دو مسابقه بزرگ، ملیپوشان کشور آماده حضور در رقابتهای جایزه بزرگ کیش و ایران جونیور با رتبه امتیازی آسیایی خواهند شد تا تجربه و آمادگی خود را برای میادین آسیایی و جهانی ارتقا دهند.
او افزود: مسابقات جایزه بزرگ در دو بخش آقایان و بانوان با رتبه امتیازی PSA از ۲۷ تا ۳۰ مهر در کیش برگزار خواهد شد.
کتابفروش خاطرنشان کرد: این رویداد در تقویم PSA ثبت شده و تحت عنوان مسابقات نشنال کلوز کیش کاپ با جایزه دلاری برگزار میشود تا تیم ملی بزرگسالان با آمادگی و انگیزه بالا در بازیهای آسیایی ناگویا و رقابتهای قهرمانی آسیا و جهان حضور پیدا کنند.
او افزود: مسابقات ایران جونیور نیز از ۶ تا ۹ آبان برگزار خواهد شد و با رایزنی با کشورهای آسیایی تلاش میکنیم حضور حداکثری ورزشکاران را فراهم کنیم تا ملیپوشان در اوج مسابقات و تمرین مستمر قرار بگیرند و شانس کسب نشان و ارتقای رتبه امتیازی خود را افزایش دهند.