به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم استقلال خوزستان جمعه در چارچوب هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران میهمانش مس رفسنجان را با ۲ گل شکست داد.

امیر خلیفه اصل سرمربی استقلال خوزستان در نشست خبری پس از این بازی افزود: از شرکت پالایش نفت آبادان، باشگاه صنعت‌نفت و هیات فوتبال آبادان که شرایط برای میزبانی ما در ورزشگاه تختی این شهر را فراهم کردند قدردانی می‌کنیم.

وی اظهار کرد: بازی سختی بود و مس تیم بسیار خوبی بود و موقعیت‌های خوبی داشتیم که حداکثر استفاده را آن بردیم.

سرمربی استقلال خوزستان گفت: بازیکنان ما تمرینات خوبی در این هفته داشتند و با همدلی این سه امتیاز را به مردم خوزستان هدیه کردند.

خلیفه اصل ادامه داد: ما روی به جوانگرایی آوردیم، اما آنها نباید مغرور شوند تیم بودجه محدودی دارد و مجبور شدیم به بازیکن جوان بازی دهیم و ثابت کردیم در فوتبال همه چیز پول نیست.

وی بیان کرد: در کنار جوانان بازیکنان با تجربه‌ای مانند فیاض میردورقی، بوحمدان و عارف رستمی داریم که تجربه خود را در اختیار جوانان می‌گذارند.

سرمربی استقلال خوزستان گفت: باید تلاش بیشتری کنیم تا بازی به بازی بهتر نتیجه بگیریم، مدعی قهرمانی نیستیم ولی تلاش می‌کنیم بهترین نتایج را کسب کنیم.

وی اظهار کرد: حریف را خیلی خوب آنالیز کرده بودیم و با توجه به این شناخت بازی کردیم و نتیجه گرفتیم.