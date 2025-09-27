به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس تیم استقلال خوزستان در ورزشگاه تختی آبادان به مصاف تیم مس رفسنجان رفت.

در این دیدار شاگردان خلیفه اصل توانستند با گل‌های دقایق ۴۳ امیر حسین جلال وند و ۵۸ حجت امیری شاگردان خطیبی را شکست دادند.

تیم استقلال خوزستان با این برد با ۵ امتیاز در رده بازدهم و مس رفسنجان با ۲ امتیاز در انتهای جدول قرار گرفتند.

همچنین تیم فولاد خوزستان در سیرجان مقابل گل گهر به تساوی بدون گل رضایت داد.

فولاد با این نتیجه و با ۵ امتیاز در رده سیزدهم قرار گرفت.