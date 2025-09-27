پزشکیان نیویورک را به مقصد تهران ترک کرد
رئیس جمهور پس از تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل و نیز دیدار با سران و مقامات ۹ کشور و سازمان بینالمللی، از نیویورک کشورمان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران در جریان این سفر با روسای جمهور فرانسه، سوئیس، فنلاند، بولیوی، عراق، نخست وزیر نروژ، ولیعهد کویت، دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای اتحادیه اروپا دیدار و گفتوگو کرد.
همچنین پزشکیان دیدارهایی نیز با جمعی از اعضای اندیشکدهها و سردبیران رسانههای آمریکایی، فعالان جنبشهای ضد جنگ، اندیشهورزان و منتخبی از ایرانیان مقیم آمریکا داشت.