وزیر خارجه ونزوئلا در اظهاراتی ایران را کشوری صلحطلب دانست که به تازگی شاهد بمبارانی ناجوانمردانه و جنایتکارانه بوده است و تاکید کرد: ما بار دیگر با ایران اعلام همبستگی میکنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ایوان گیل پینتو، وزیر خارجه ونزوئلا در جریان سخنرانی خود در هشتادمین مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد ضمن تاکید بر لزوم رفع کامل، فوری و بدون قید و شرط اقدامهای قهری یکجانبه علیه ملتهای برادر از جمله ایران، بلاروس، کره شمالی و زیمبابوه، گفت: ما حملات علیه تمامیت ارضی و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را محکوم میکنیم.
پینتو همچنین با ملت فلسطین اعلام همبستگی کرد و افزود: ما خواهان پایان دادن به نسلکشی در غزه هستیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه ونزوئلا طی یک دهه گذشته بارها هدف حملات جنگی همهجانبه و تجاوزهای جنایتکارانه قرار گرفته است، اظهار کرد: این اقدامات شامل تلاش برای ترور مقامهای کشور ما با پهپاد، بیثباتسازی، توطئه، جنگ اقتصادی و اعمال تحریمها علیه صنعت نفت و بخشهای تولیدی در کنار انجام شدن چندین عملیات توسط نیروهای مزدور علیه ونزوئلا بوده است.
پینتو همچنین با اشاره به تهدیدها و اقدامهای نظامی و غیراخلاقی جدید ایالات متحده علیه ونزوئلا تاکید کرد: این اقدامها، منشور سازمان ملل، حقوق حاکمیتی ونزوئلا و حتی قوانین داخلی آمریکا را نقض میکند.