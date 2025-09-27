پخش زنده
سازمان هواشناسی امروز برای مناطقی از شمال، شمال غرب و دامنههای جنوبی البرز افزایش ابر، رگبار باران و وزش باد شدید موقتی پیشبینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما براساس نقشههای هواشناسی و تحلیل دادههای همدیدی، امروز شنبه در استانهای اردبیل، گیلان، مازندران، برخی مناطق آذربایجان غربی و شرقی، کردستان و زنجان، همچنین دامنههای جنوبی البرز به ویژه ارتفاعات آن، افزایش ابر، رگبار باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیشبینی میشود.
در جنوب استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان نیز رشد ابرهای همرفتی و گاهی رگبار و رعد و برق دور از انتظار نیست.
علاوه بر این، در محدوده زاگرس مرکزی طی ساعات بعدازظهر و اوایل شب رشد ابر، وزش باد شدید، گاهی خیزش گرد و خاک و احتمال رگبار و رعد و برق در برخی نقاط وجود دارد.