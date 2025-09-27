پخش زنده
جمعی از استادان حوزههای علمیه سراسر کشور از سخنرانی رئیس جمهور و همگرایی میان دیدگاههای راهبردی رهبری و اقدام دیپلماتیک ایشان در سازمان ملل، قدردانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج طلاب و روحانیون کشور، جمعی از استادان حوزههای علمیه سراسر کشور با ارسال نامهای به مسعود پزشکیان، رئیس جمهور اسلامی ایران، از سخنرانی ایشان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدردانی کردند.
متن نامه یاد شده به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
سخنرانی اخیر جنابعالی، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نمونهای روشن از همسویی عملی با خطوط راهبردی و توصیههای مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله العظمی خامنهای (مدظلهالعالی) بود.
رویکرد شما در طرح مسائل و استدلالهای مستند، نشان داد که میتوان در فضای بینالمللی، با حفظ عزت و صراحت، پیام ملت ایران را به شکل علمی و مسئولانه منتقل کرد.
استفاده از محورهایی همچون:
۱. تبیین واقعیتها و افشای موارد نقض حقوق ملتها
۲. دفاع شفاف از حقانیت جمهوری اسلامی ایران
۳. ارائه تصویری روشن از آیندهای متکی بر همکاری منطقهای و امنیت جمعی
بازتاب همان مسیر و تأکیداتی بود که رهبری انقلاب در بیانات و هدایتهایشان بر آن اصرار داشتهاند.
همگرایی میان دیدگاههای راهبردی رهبری و اقدام دیپلماتیک شما، گامی مهم برای تقویت اعتبار مواضع ایران در سطح جهانی است و میتواند الگویی برای ادامۀ نقشآفرینی فعال و مبتنی بر منطق و اصول باشد.
ما، جمعی از اساتید حوزههای علمیه سراسر کشور، از این تلاش ارزشمند، قدردانی میکنیم و امیدواریم استمرار چنین رویکردی، به شکلگیری محیطی پایدار و امن برای ملت ایران و منطقه کمک کند.