چند روزی است کشت پاییزه کشاورزان در خراسان شمالی آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: بارش دو شب گذشته در طلیعه فصل پاییز میتواند نویدبخش سالی خوب و پرمحصول برای مردم استان باشد البته تامین کود شیمیایی با قیمت مناسب، یک دغدغه برای آنان است.
صباغ افزود: قرار است برابر با الگوی کشت ابلاغی به خراسان شمالیکشت در سطح ۸۰ هزار هکتار اراضی آبی و ۱۵۲ هزار هکتاراراضی دیم انجام میشود.
پیش بینی میشود ۵۰۰ هزار تن محصول پاییزه در استان تولید شود..