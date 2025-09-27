به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: بارش دو شب گذشته در طلیعه فصل پاییز می‌تواند نویدبخش سالی خوب و پرمحصول برای مردم استان باشد البته تامین کود شیمیایی با قیمت مناسب، یک دغدغه برای آنان است.

صباغ افزود: قرار است برابر با الگوی کشت ابلاغی به خراسان شمالیکشت در سطح ۸۰ هزار هکتار اراضی آبی و ۱۵۲ هزار هکتاراراضی دیم انجام می‌شود.

پیش بینی می‌شود ۵۰۰ هزار تن محصول پاییزه در استان تولید شود..