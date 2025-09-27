پخش زنده
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در آستارا، از موافقت هیات عامل سازمان با طرح اطاله موجشکن و احداث تله رسوب گیر در پشت موج شکن شمالی بندر آستارا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علیاکبر مرزبان با حضور در بندر آستارا، روند عملیات لایروبی و بازگشایی کانال دسترسی این بندر را از نزدیک بررسی کرد و از موافقت هیات عامل سازمان با طرح اطاله موجشکن و احداث تله رسوب گیر در پشت موج شکن شمالی بندر به منظور کاهش رسوبگذاری کانال تردد کشتیهای تجاری خبر داد
وی با اشاره به اینکه آستارا یک بندر مهم ملی ایران در شمال کشور است گفت: باید از ظرفیت مرزهای این شهرستان از جمله مرز دریایی برای توسعه اقتصادی کشور به درستی بهره برد.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به ادامه لایروبی بندر آستارا و توسعه این بندر افزود: با لایروبی بندر آستارا، عمق حوضچه این بندر به عمق متناسب و متعارف تردد کشتیهای تجاری در دریای خزر رسیده است و این لایروبی همچنان ادامه دارد.