مشاور عالی معاونت فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران، در حاشیه بیست‌وهشتمین نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۴ تأکید کرد: حضور گسترده شرکت‌ها نشان داد که نوآوری و فناوری هیچ مرزی نمی‌شناسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر صادق خانی علی‌اکبری، مشاور عالی معاونت فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران در حاشیه بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ ۱۴۰۴ گفت: این رویداد در شرایطی برگزار شد که جهان و منطقه با تحولات حساس و حتی جنگ ۱۲ روزه مواجه بوده است، اما بار دیگر ثابت شد فناوری و نوآوری مرز نمی‌شناسد.

وی افزود: حضور شرکت‌های معتبر خارجی و هیئت‌های تجاری بین‌المللی نشان داد زیست‌بوم فناوری بر پایه تعامل و همکاری استوار است و الکامپ به‌عنوان یک پلتفرم ملی می‌تواند مسیر توسعه، توانمندسازی و جهانی‌سازی کسب‌وکار‌های ایرانی را هموار کند.

علی‌اکبری با اشاره به شعار سال، بر ضرورت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های هوش مصنوعی و توسعه پلتفرم‌های هوشمند تأکید کرد و گفت: تنها از این مسیر می‌توان تولید فناورانه را افزایش داد و جایگاه ایران را در نقشه جهانی فناوری تثبیت کرد.

او نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۴ را فرصتی دانست که نشان داد ایران توانایی حضور فعال و ایفای نقش اثرگذار در آینده اقتصاد دیجیتال منطقه و جهان را دارد.