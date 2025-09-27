همان قدر که کودک را از نظر وسایل آموزشی برای ورود به مدرسه آماده میکنیم لازم است از نظر بهداشتی هم او آماده رفتن به مدرسه باشد ؛ بخصوص آن دسته از کودکان مان را که برای اولین بار به مدرسه می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، والدین با توصیه نکات زیر به کودکان خود و نظارت بر اجرای آن، نه تنها موجب حفظ سلامت فرزندانشان می‌شوند بلکه به ارتقای سلامت جامعه نیز کمک خواهند کرد.

۱-قوانین مدرسه را بشناسند و به آن احترام بگذارند. نه تنها موجب حفظ سلامت فرزندانشان می‌شوند بلکه به ارتقای سلامت جامعه نیز کمک خواهند کرد.

۲- وسایل شخصی مانند لیوان و دستمال را هر روز به همراه خود به مدرسه ببرند.

۳- برای نوشیدن آب در مدرسه از لیوان خود استفاده کنند.

۴- برای بهداشت فردی خود اهمیت قائل شوند و حداقل دو باردر هفته حمام کنند، مو‌های خود را مرتب نگه دارند، جوراب‌های خود را مرتب بشویند و با ظاهری آراسته به مدرسه بروند.

۵- به تغذیه خود در مدرسه اهمیت بدهند و از مصرف مواد خوراکی کم ارزش مانند پفک خود داری کنند و برای میان وعده از لقمه‌های خانگی، خشکبار ومغز‌هایی مانند گردو، بادام، فندق وپسته ومیوه‌های خشک مانند انجیر، کشمش وبرگه‌های هلو زردآلو و یا میوه‌های پوست کندنی که خوراکی‌های سالم ومفیدی هستند استفاده کنند.

۶- اگر مواد خوراکی میان وعده را از بوفه مدرسه (پایگاه تغذیه سالم) تهیه می‌کنند، مواد خوراکی را بخرند که دارای بسته بندی، مهر استاندارد و نشانی محل کارخانه باشد.

۷- از فروشندگان دوره گرد اطراف مدرسه خوراکی نخرند.

۸- صبح‌ها قبل از رفتن به مدرسه، حتما صبحانه بخورند تا برای فراگیری درس‌ها انرژی داشته باشند

۹- مسیر خانه تا مدرسه را یاد بگیرند و برای رفت و آمد از مسیر‌های مستقیم استفاده کنند.

۱۰- در مسیر خانه به مدرسه و بالعکس، از صحبت کردن با افراد ناشناس و سوار شدن به خودرو غریبه‌ها و مشکوک خودداری کنند.

۱۱- در هنگام عبور از عرض خیابان، از مکان‌های خط کشی شده یا پل عابر پیاده استفاده کنند.

۱۲ - در هنگام استفاده از سرویس‌های بهداشتی مدرسه نکات بهداشتی را رعایت کرده و پس از استفاده دست‌های خود را با آب و صابون بشویند.

۱۳- مدرسه را خانه دوم خود بدانند و آشغال خود را در سطل زباله بیندازد.

۱۴- خواب و استراحت کافی داشته باشند، شب‌ها زود و به موقع بخوابند تا بتوانند صبح‌ها به موقع از خواب بیدار شوند و با نشاط باشند.

۱۵- برنامه روزانه خود را طوری تنظیم کنند که بتوانند حرکات ورزشی انجام دهند.

۱۶- به منظور حفظ سلامت پا‌ها از کفش مناسب سن و فصل استفاده کنند.

۱۷- اصول درست نشستن و درست ایستادن را رعایت کنند تا از بروز بد شکلی‌های اندام در آینده جلوگیری شود.

۱۸- اگر برای حمل کتاب‌های درسی از کوله استفاده می‌کنند، برای جلوگیری از صدمه به ستون فقرات، از کوله‌هایی که در دو طرف بند دارند، استفاده کنند و وزن کوله را از ۱۰ درصد وزن بدنشان سنگین‌تر نکنند.

۱۹- در برنامه‌های بهداشتی مشارکتی شرکت کنند و با گروه‌های بهداشتی در مدرسه مانند بهداشت یاران همکاری نمایند.

۲۰- در صورت بروز هر گونه آسیب و صدمه در مدرسه به مربی بهداشت یا مسوولان مدرسه مراجعه کنند.