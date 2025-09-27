پخش زنده
همان قدر که کودک را از نظر وسایل آموزشی برای ورود به مدرسه آماده میکنیم لازم است از نظر بهداشتی هم او آماده رفتن به مدرسه باشد ؛ بخصوص آن دسته از کودکان مان را که برای اولین بار به مدرسه میروند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، والدین با توصیه نکات زیر به کودکان خود و نظارت بر اجرای آن، نه تنها موجب حفظ سلامت فرزندانشان میشوند بلکه به ارتقای سلامت جامعه نیز کمک خواهند کرد.
۱-قوانین مدرسه را بشناسند و به آن احترام بگذارند.
۲- وسایل شخصی مانند لیوان و دستمال را هر روز به همراه خود به مدرسه ببرند.
۳- برای نوشیدن آب در مدرسه از لیوان خود استفاده کنند.
۴- برای بهداشت فردی خود اهمیت قائل شوند و حداقل دو باردر هفته حمام کنند، موهای خود را مرتب نگه دارند، جورابهای خود را مرتب بشویند و با ظاهری آراسته به مدرسه بروند.
۵- به تغذیه خود در مدرسه اهمیت بدهند و از مصرف مواد خوراکی کم ارزش مانند پفک خود داری کنند و برای میان وعده از لقمههای خانگی، خشکبار ومغزهایی مانند گردو، بادام، فندق وپسته ومیوههای خشک مانند انجیر، کشمش وبرگههای هلو زردآلو و یا میوههای پوست کندنی که خوراکیهای سالم ومفیدی هستند استفاده کنند.
۶- اگر مواد خوراکی میان وعده را از بوفه مدرسه (پایگاه تغذیه سالم) تهیه میکنند، مواد خوراکی را بخرند که دارای بسته بندی، مهر استاندارد و نشانی محل کارخانه باشد.
۷- از فروشندگان دوره گرد اطراف مدرسه خوراکی نخرند.
۸- صبحها قبل از رفتن به مدرسه، حتما صبحانه بخورند تا برای فراگیری درسها انرژی داشته باشند
۹- مسیر خانه تا مدرسه را یاد بگیرند و برای رفت و آمد از مسیرهای مستقیم استفاده کنند.
۱۰- در مسیر خانه به مدرسه و بالعکس، از صحبت کردن با افراد ناشناس و سوار شدن به خودرو غریبهها و مشکوک خودداری کنند.
۱۱- در هنگام عبور از عرض خیابان، از مکانهای خط کشی شده یا پل عابر پیاده استفاده کنند.
۱۲ - در هنگام استفاده از سرویسهای بهداشتی مدرسه نکات بهداشتی را رعایت کرده و پس از استفاده دستهای خود را با آب و صابون بشویند.
۱۳- مدرسه را خانه دوم خود بدانند و آشغال خود را در سطل زباله بیندازد.
۱۴- خواب و استراحت کافی داشته باشند، شبها زود و به موقع بخوابند تا بتوانند صبحها به موقع از خواب بیدار شوند و با نشاط باشند.
۱۵- برنامه روزانه خود را طوری تنظیم کنند که بتوانند حرکات ورزشی انجام دهند.
۱۶- به منظور حفظ سلامت پاها از کفش مناسب سن و فصل استفاده کنند.
۱۷- اصول درست نشستن و درست ایستادن را رعایت کنند تا از بروز بد شکلیهای اندام در آینده جلوگیری شود.
۱۸- اگر برای حمل کتابهای درسی از کوله استفاده میکنند، برای جلوگیری از صدمه به ستون فقرات، از کولههایی که در دو طرف بند دارند، استفاده کنند و وزن کوله را از ۱۰ درصد وزن بدنشان سنگینتر نکنند.
۱۹- در برنامههای بهداشتی مشارکتی شرکت کنند و با گروههای بهداشتی در مدرسه مانند بهداشت یاران همکاری نمایند.
۲۰- در صورت بروز هر گونه آسیب و صدمه در مدرسه به مربی بهداشت یا مسوولان مدرسه مراجعه کنند.