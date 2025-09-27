پخش زنده
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: ۶۱ پروژه ارتباطی با سرمایهگذاری بیش از ۴۹۰ میلیارد تومان در خراسان جنوبی به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی، سیدستار هاشمی در بدو ورود به خراسان جنوبی در فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند گفت: توسعه زیرساختهای ارتباطی نقش کلیدی در پیشرفت اقتصادی استان و گسترش اقتصاد دیجیتال دارد.
به گفته وی در جریان این سفر ۶۱ پروژه ارتباطی با سرمایهگذاری بیش از ۴۹۰ میلیارد تومان در استان به بهرهبرداری میرسد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هماکنون ۷۵ درصد روستاهای خراسان جنوبی زیرپوشش اینترنت با کیفیت مناسب قرار دارند و با اجرای برنامههای پیشبینیشده، این پوشش توسعه خواهد یافت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: آنچه در دولت چهاردهم دنبال میشود صرفاً فراهم کردن ارتباط نیست، بلکه هدف امکان استفاده مردم از خدمات متنوعی همچون آموزش، دولت الکترونیک و خدمات درمانی بر بستر اینترنت است.
هاشمی با قدردانی از حمایتها و پیگیریهای استاندار خراسان جنوبی اظهار امیدواری کرد؛ با افتتاح پروژههای جدید و تلاش مشترک همکاران وزارت ارتباطات در مرکز و استان، به زودی خبرهای خوبی از رشد و توسعه حوزه ارتباطات و اقتصاد دیجیتال در خراسان جنوبی اعلام شود.