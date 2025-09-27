به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ دانشجویان در این اردوی جهادی در قالب ۷ کارگروه در عرصه‌های فرهنگی، آموزشی، شاداب‌سازی مدارس، عمرانی، آبخیز تا جالیز، کمک به تقویت چاه آب کشاورزی و نمایش عروسکی برای کودکان در حال خدمت‌رسانی هستند.

این اردوی جهادی از ۲۹ شهریور آغاز و تا ۶ مهرماه ادامه خواهد یافت.

در این اردو‌های جهادی دانشجویان از نزدیک پس از آشنایی با مشکلات محرومان و مستضعفان منطقه باروحیه انقلابی و جهادی خدمات خوب و مطلوبی را به مردمان این دیار ارائه می‌دهند.