برخورد ۲ خودرو سواری در جاده مرودشت - کوه سبز ، ۳ کشته و ۲ مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس گفت: با اعلام گزارش برخورد ۲ دستگاه خودرو سواری پراید و پژو پارس در جاده شهرستان مرودشت پس از پتروشیمی به سمت کوه سبز، نیرو‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

مسعود عابد افزود: در این تصادف، ۳ نفر به علت شدت حادثه و جراحات وارده، در لحظه جان خود را از دست دادند.

عابد تصریح کرد: همچنین ۲ نفر مصدوم شدند که یک نفر در محل درمان و یک مصدوم هم برای ادامه درمان به بیمارستان شهید مطهری مرودشت منتقل شد.