کاریکاتوریست و خبرنگار استان فارس، لوح افتخار مسابقه بین المللی تصویرسازی و کارتون پاندای طلایی چین را دریافت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، احمدرضا سهرابی، دبیر و داور هفت جشنواره بین‌المللی کارتون و کاریکاتور، تاکنون بیش از ۷۰ جایزه از جشنواره‌های کاریکاتور و مطبوعات ایران و جهان دریافت کرده است.

سهرابی ۳۰ سال است که به عنوان کاریکاتوریست و خبرنگار با برخی مطبوعات ایران از جمله روزنامه‌های آیینه جنوب بوشهر، جام جم، همشهری، اعتماد، فرهیختگان، ایران و عصرمردم همکاری دارد.

از مهمترین جوایز این هنرمند می‌توان به جایزه اول مسابقه بین‌المللی کاریکاتور "فکس برای صلح" ایتالیا، جایزه اول جشنواره بین‌المللی کاریکاتور "لبخند دریای نوواسیسک" روسیه در ۲ سال پیاپی، جایزه پنج اثر برتر مسابقه بین‌المللی "سواد رسانه‌ای" اندونزی و نشان عالی چین اشاره کرد.

مسابقه بین‌المللی پاندای طلایی چین یکی از رویداد‌های معتبر جهانی است که با هدف ارتقای سطح هنر تصویرسازی و کارتون و گسترش تبادلات فرهنگی میان هنرمندان جهان از سوی بنیاد بین‌المللی پاندای طلایی و با همکاری مرکز هنری ردمن چین برگزار می‌شود.

در این دوره از مسابقه ۲۸۰ هنرمند با ۲ هزار و ۸۶۵ اثر از ۵۸ کشور جهان مشارکت داشتند.