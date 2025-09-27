پخش زنده
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی الکامپ، از پاویون منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی پیام بازدید کرد و آخرین ظرفیتها و دستاوردهای این مجموعه در حوزه فناوری و نوآوری را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پاویون منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی پیام در بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی الکامپ بازدید کرد.
در جریان این بازدید، محسن حسنلو مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل منطقه، گزارشی از تازهترین فعالیتها و دستاوردهای این مجموعه را به سید ستار هاشمی مقام عالی وزارت ارائه داد.
حسنلو با اشاره به حضور ۱۷ شرکت مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پیام در نمایشگاه الکامپ، از حمایتها و همراهی وزیر ارتباطات در پیشبرد برنامههای این منطقه قدردانی کرد و گفت: هدفگذاری ما تبدیل پیام به قطب اقتصاد دیجیتال کشور است.