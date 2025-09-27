پخش زنده
امروز: -
بگفته فرماندار شهرستان لنده این مسیر در دهه فجر امسال به بهره برداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرماندار لنده در بازدید از عملیات اجرایی زیرسازی، بازگشایی، تعریض و آسفالت محور مواصلاتی شهرستان لنده به بهمئی به طول پنج کیلومتر گفت:این طرح در هفته دولت به طول پنج کیلومتر و عرض ۸متر کلنگ زنی شد.
سید محمد تقوی اعتبار این طرح را بیش از ۳۵۰میلیارد ریال بیان کرد و افزود: مرحله دوم طرح بازگشایی و تحریض آسفالت از سه راهی لنده به منطقه قیام بهمئی تا روستای کمال آباد انجام میشود و طرح اول آن از شهر لنده تا محله سه راهی لنده نیز در حال بررسی است.
تقوی با بیان اینکه این جاده از جمله نقاط حادثه خیز و دارای پیچهای تند و خطرناک در هر دو شهرستان است، اضافه کرد: تلاش میشود که این مسیر در موعد مقرر به بهره برداری برسد.
وی ادامه داد: تلاش میشود با همکاری و همراهی همه دستگاهها، این مسیر در دهه فجر امسال بهره برداری برسد.