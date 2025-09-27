به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: براساس نقشه‌های پیش یابی هواشناسی آسمان استان امروز در نیمه غربی نیمه ابری تا ابری با بارش پراکنده باران همراه است.

غلامپور با اشاره به اینکه از فردا یکشنبه تا سه شنبه آسمان استان صاف تا نیمه ابری پیش بینی می‌شود؛ افزود: در نیمه غربی استان احتمال بارش پراکنده باران وجود دارد.

وی گفت: از سه شنبه شب از غرب استان رگبار باران آغاز می‌شود و چهارشنبه و پنج شنبه علاوه بر کاهش دما بارش باران در سطح استان پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران افزود: دیروز بندر امیرآباد ۳۰ درجه سانتی گراد گرمترین و صبح امروز دلیر چالوس با ۱۸ درجه سانتی گراد خنک‌ترین مناطق استان گزارش شد.

به گفته غلامپور دریا امروز با موج کوتاه همراه است، اما از عصر مواج می‌شود.