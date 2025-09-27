رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان تاکید کرد،تهران به گفت‌وگو متعهد و پایبند است و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید حملات تجاوزگرانه به مراکز صلح آمیز هسته‌ای ایران را محکوم می‌کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،محمد اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری اسپوتینک در حاشیه مجمع هفته بین‌المللی انرژی اتمی در مسکو تأکید کرد که آمریکا باید آمادگی خود را برای گفت‌و‌گو ثابت کند.

وی افزود: مهم این است که مذاکرات، گفت‌و‌گو و توافق باشد. اگر از ابتدا اعلام کنید که نتیجه مذاکرات باید این یا آن باشد، پس آن مذاکره نیست. مذاکرات دستور کار دارد، اینکه گفت‌و‌گو انجام می‌شود و بر اساس یک رویکرد متوازن، متناسب و عادلانه تصمیمی مشترک گرفته می‌شود.

اسلامی ادامه داد، این همان سیاست جمهوری اسلامی ایران است، بنابراین اگر کسی از آنها چیزی را اعلام می‌کند، باید اراده و آمادگی خود را برای انجام آن نشان دهد.

وی در مورد حملات تجاوزگرانه اخیر آمریکا به مراکز صلح آمیز هسته‌ای ایران گفت: اگر آنها آن را محکوم نکنند، چگونه می‌توان به آنها اعتماد کرد؟ این موضوع به امنیت ملی ما مربوط می‌شود. قانون مجلس ما، امنیت را تضمین می‌کند، اما آژانس از نظر قانونی موظف است این حملات را محکوم کند. ما نامه‌ای رسمی فرستادیم و به آژانس اطلاع دادیم. براساس اساسنامه و سیستم پادمان آژانس، ما این موضوع را گزارش دادیم و آژانس باید آن را تأیید و محکوم می‌کرد و عدم محکومیت، به بی‌اعتمادی اشاره دارد.

اسلامی گفت: قانون مجلس ما روشن است و این همکاری تا زمانی که شروط آن برآورده نشود، از سر گرفته نخواهد شد. همچنین وزارت امور خارجه ما شروطی را تعیین کرده است و مذاکراتی که انجام داده و توافقی که با آژانس کرده است باید بر اساس این شروط باشد و باید از آنها پیروی و مبنای کارش قرار گیرد.