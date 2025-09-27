به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در آستانه هفتم مهر، روز ملی «آتش‌نشانی و ایمنی»، شبکه امید با پخش مجموعه پویانمایی «ناجیان نارنجی‌پوش» به مقام والای آتش‌نشانان قهرمان ادای احترام می‌کند.

این مجموعه ۲۱ قسمتی که هر قسمت ۲۲ دقیقه زمان دارد، از امروز هر روز ساعت ۱۷:۰۰، پخش و روز بعد ساعت ۱۰:۰۰ صبح، بازپخش می‌شود. انتخاب این زمان برای آغاز پخش، ادای احترامی است به آتش‌نشانان فداکار ایران، به‌ویژه شهدای والامقامی که در هفتم مهر ۱۳۵۹ و در جریان حمله هوایی دشمن به پالایشگاه آبادان، شجاعانه جان خود را فدای میهن کردند.

«ناجیان نارنجی‌پوش»، داستان سه آتش‌نشان جوان به نام‌های دایگو، شان و یوکی است که در مسیر پیوستن به زبده‌ترین یگان امداد و نجات کشورشان، با مأموریت‌های دشوار و بحران‌های نفس‌گیر روبه‌رو می‌شوند. این روایت علاوه بر نمایش هیجان و ماجراجویی، به ارزش‌هایی، چون شجاعت، فداکاری، همدلی و کار گروهی می‌پردازد و قهرمانی آتش‌نشانان را در دل واقعیت‌های زندگی به تصویر می‌کشد.

فیلم سینمایی «بر بلندای جهان»، در گونه اکشن و علمی تخیلی محصول آمریکا در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه نمایش پخش شود.

خلاصه روایت این اثر از این قرار است که هیولا‌های فضایی زندگی انسان‌ها بر روی زمین را در خطر نابودی قرار داده‌اند و انسان‌ها تنها وقتی که به ارتفاع بالای ۸۰۰۰ متر می‌رسند از آنها در امان می‌مانند. در این میان سه بازمانده راهی برای نابودی هیولا‌ها پیدا می‌کنند.

زمانه‌هایی ممکن است در زندگی پیش آید که عمده انسان‌ها در گوشه‌ای از جهان، یا حتی همه انسان‌ها در همه جهان، در معرض خطر جدی نابودی قرار بگیرند. نجات از این شرایط نابودگر و بحران ساز، از وجهی نیازمند به عزمی عمومی با مرکزیت توانایی‌ها و دانایی‌های همگانی به منظور مواجهه با فاجعه است. در عین حال، همواره نیاز به انسان‌هایی از جان گذشته هم وجود دارد که دانش‌ها و مهارت‌های ویژه‌ای داشته باشند. چنین انسان‌های نخبه و فداکاری می‌توانند ابتکار عمل را در این میانه به دست بگیرند و با رویارویی‌های جدی تری که با عامل مرگ آسا دارند، نجات بخش جان انبوهی از انسان‌ها باشند. شخصیت‌های اصلی فیلم اکشن و علمی تخیلی «بر بلندای جهان» چنین قهرمانانی هستند که می‌توانند با هیولا‌های مرگ پنجه در پنجه در افکنند و ناجی زمین و انسان هایش شوند.