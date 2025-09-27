پخش زنده
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: نهمین ایثارگر از استان اردبیل در سال ۱۴۰۴ جهت اهدای عضو به تهران اعزام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل اسماعیل فرزانه، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اظهار کرد: زندهیاد فاطمه فطری، ۵۵ ساله، اهل و ساکن اردبیل، به دنبال ایست قلبی در بخش ICU اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل بستری شده بود.
وی افزود: علیرغم مراقبتهای درمانی و وجود علائم مرگ مغزی و پس از تشخیص و تایید توسط متخصصین و کوردیناتورهای واحد فراهمآوری اعضا و نسوج پیوندی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و با رضایت خانواده ایشان، بامداد روز پنجشنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۴ جهت اهدای عضو به بیمارستان امام خمینی (ره) تهران اعزام شد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ضمن تسلیت به این خانواده ایثارگر و قدردانی از این اقدام خداپسندانه، گفت: این بانوی ایثارگر در زمان حیات، میل قلبی خود را مبنی بر اهدای عضو به خانواده اطلاع داده بود.
فرزانه تصریح کرد: هدف از دریافت کارت اهدای عضو این است که خانواده فرد از تمایل او مطلع شوند و در لحظه تصمیمگیری با آگاهی بیشتری رضایت دهند، به همین دلیل، به افراد توصیه میشود خانوادهشان را از تمایل به اهدای عضو یا دریافت کارت آگاه کنند تا آنها در صورت وقوع مرگ مغزی، راحتتر این موضوع را بپذیرند.