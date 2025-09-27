بازار برق بورس انرژی ایران میزبان دادوستد ۲ میلیارد و ۳۴۸ میلیون کیلووات ساعت برق در همه تابلو‌ها طی هفته اخیر بود؛ فروش این میزان برق به ثبت مجموع ارزشی برابر ۵ هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال انجامید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت بورس انرژی اعلام کرد: تابلو مشتقه برق در این هفته با فروش ۲ میلیارد و ۹۷ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس به شکل سلف بیشترین سهم را از فروش هفتگی برق در بورس انرژی ایران داشت، ارزش معاملات برق ثبت شده در این تابلو به ۳ هزار و ۳۲۲ میلیارد ریال رسید.

همچنین در این هفته ۲۱۷ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس به شکل فیزیکی در تابلو فیزیکی برق بورس انرژی دادوستد شد.

تابلو فیزیکی برق سبز میزبان دادوستد ۵.۳ میلیون کیلووات ساعت برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر بود و از تابلو مشتقه برق سبز نیز ۷۴۴ هزار کیلووات ساعت برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شکل سلف معامله شد.

در این بازه هفتگی تابلو برق فیزیکی آزاد نیز میزبان فروش ۲۸ میلیون و ۵۱۲ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های کوچک مقیاس و توزیع پراکنده با قیمتی آزاد و رقابتی بود؛ این فروش مجموع ارزشی برابر یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون را رقم زد.