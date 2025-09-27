ویژه برنامه دهکده نمایشی دفاع مقدس و گرامیداشت سرداران و ۹۰۰ شهید منطقه ۹ شهر اصفهان در دهکده دفاع مقدس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مسئول هماهنگی دهکده نمایشی گفت: در این مراسم که به مدت ۴ شب برگزار شد بیش از ۷ هزار نفر حضور داشتند.

مهدی باباشاهی افزود: روایتگری دفاع مقدس، مدیحه سرایی مداحان اهل بیت، تجلیل از خانواده معظم شهدا، خاطره گویی مادران شهدا، برپایی غرفه‌های متنوع شامل ادوات جنگی سبک و سنگین، قایق جنگی در آب برای استفاده کودکان و نوجوانان و سالن تیراندازی از جمله برنامه‌های این دهکده نمایشی بود.

زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و تکریم خانواده معظم شهدا و ایثارگران، تجدید میثاق با شهدا و تداعی فضای دفاع مقدس و ایجاد روحیه ایثار و شهادت از اهداف برگزاری این دهکده نمایشی بود.