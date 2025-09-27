به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کمال سعدی آل کثیر اظهار کرد: بار دیگر قدرت و مهارت بی‌چون و چرای کبدی خوزستان در عرصه بین‌المللی درخشید مشاهده عضویت ۵ کبدی کار خوزستانی در سوپر لیگ عراق و یک داور از استان برای قضاوت در مسابقات کبدی این کشور هستیم.

او افزود: فدراسیون کبدی عراق، برای ارتقای سطح کیفی سوپر لیگ کشور خود، با ارسال دعوت‌نامه رسمی به فدراسیون کبدی ایران، از ۲۴ بازیکن و ۴ داور بین‌المللی کشورمان برای حضور در این رقابت‌ها دعوت به عمل آورده است که از خوزستان ۵ ورزشکار و یک داور دعوت شده تا باری دیگر نشان داده شود خوزستان قطب جدید ورزش کبدی کشور است.

رئیس هیئت کبدی خوزستان خاطرنشان کرد: خوشبختانه کبدی در استان خوزستان روی ریل موفقیت قرار دارد و روز‌های خوبی در انتظار این رشته است.