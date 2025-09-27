پخش زنده
رئیس اداره آموزش و ترویج منابع طبیعی استان همدان از راهاندازی ۱۰ نهالستان دانشآموزی جدید تا پایان امسال در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سیدمحمدامین مشعریان گفت: استان همدان دارای ۴۰نهالستان دانش آموزی بوده که تلاش داریم تا پایان امسال ۱۰ نهالستان جدید دیگر با مشارکت دانش آموزان و همکاری آموزش و پرورش به تعداد نهالستانهای دانش آموزی فعلی استان اضافه کنیم.
او با بیان اینکه تا پایان امسال بر اساس پیشبینی تعداد نهالستانهای دانش آموزی استان به ۵۰ نهالستان افزایش پیدا خواهد کرد، افزود: برای اجرای این ۱۰ نهالستان پیشبینی شده، در تمامی شهرستانهای استان در قالب طرح ملی شهید عنایتالله مرادی و در راستای طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت، ایجاد حداقل یک نهالستان هدفگذاری شده است.
مشعریان با اشاره به طرح ملی شهید عنایتالله مرادی با محوریت حفظ و احیای منابع طبیعی در راستای طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت، تأکید کرد: در این طرح با ایجاد ۴۰ نهالستان دانش آموزی، تاکنون ۱۵۰ هزار نهال توسط دانشآموزان در این نهالستانها تولید شده که هدف از آن فرهنگ سازی و آشنایی دانش آموزان با درخت و درختکاری است.
او با بیان اینکه در این طرح تاکنون ۱۰۰ پویش نهال کاری با مشارکت آموزش و پرورش و دانش آموزان در استان همدان شکل گرفته است، تصریح کرد: در این پویشها یکی از گروههای ثابت و پای کار دانش آموزان هستند که در این پویشها با آموزش درختکاری و نگهداری از آن آشنا میشوند.
مشعریان گفت: تاکنون ۸۰۰۰ دانش آموز در سطح استان در سامانه همیار طبیعت ثبت نام و همیار طبیعت شدهاند.
او تصریح کرد: در این پویشهای نهال کاری که با مشارکت دانش آموزان و آموزش و پرورش برگزار میشود دانش آموزان میتوانند موقع کاشت نهال، هر دانش آموز، نهال کاشته شده خود را به نام خود و یا به هر نام دیگری که دوست دارد پلاک گذاری کند.
مشعریان افزود: یکی از نهالستانهای دانش آموزی شاخص استان همدان، نهالستان دانش آموزی سامن ملایر بوده که بیش از ۹۰ هزار نهال در این نهالستان تولید شده است.
این مسئول گفت: در مرکز استان نیز مدرسه آیت الله دستغیب یکی از جمله مدارسی بوده که در طرح مردمی مشارکت بسیار خوبی داشته و کلاسهای آموزشی نیز در این رابطه در این مدرسه برقرار است.
مشعریان تأکید کرد: بادام، ارژن، صنوبر، زبان گنجشک و سنجد از عمدهترین نهالهای تولید شده در نهالستانهای دانشآموزی سطح استان همدان به شمار میرود.