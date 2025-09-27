بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در اولین روز کاری هفته یعنی شنبه پنجم مهرماه، میزبان عرضه‌های گسترده‌ای از فرآورده‌های هیدروکربوری در رینگ‌های داخلی و صادراتی خواهد بود.

بورس انرژی ایران میزبان عرضه‌های سنگین نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت بورس انرژی اعلام کرد: این عرضه‌ها در حالی صورت می‌گیرد که طی هفته گذشته مجموع ارزش معاملات در تمامی بازارهای بورس انرژی ایران به بیش از ۷۷ هزار میلیارد ریال رسید.

برنامه عرضه‌های صادراتی و داخلی

از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ بین‌المللی، برنامه فروش ۶۱ هزار تن گاز مایع شرکت ملی گاز ایران طی ۳ عرضه مجزا و همچنین ۲۰ هزار تن ته‌مانده تصفیه شده شرکت پالایش نفت امام خمینی است.

در رینگ داخلی نیز، عرضه‌های قابل توجهی از جمله ۳ هزار تن بلندینگ نفتا و ۳ هزار تن آیزوریسایکل شرکت پالایش نفت بندرعباس در برنامه روز شنبه پنجم مهر قرار دارد.

ارزش معاملات هفتگی ۷۶۹۸۹ میلیارد ریال ثبت شد

مجموع ارزش معاملات ثبت شده در بورس انرژی ایران در هفته منتهی به چهارشنبه دوم مهر، به ۷۶ هزار و ۹۸۹ میلیارد ریال رسید که شامل فروش حامل‌های انرژی در رینگ‌های داخلی و بین‌المللی، معاملات برق و ابزارهای مالی بود.

از این رقم، ۵۳.۸ درصد مربوط به رینگ بین‌الملل، ۳۴.۵ درصد مربوط به رینگ داخلی، ۶.۷ درصد مربوط به بازار برق و ۵ درصد سهم ابزارهای مالی است.

فروش صادراتی بیش از ۱۰۵ هزار تن حامل انرژی

رینگ بین‌الملل بورس انرژی در هفته اخیر میزبان معامله بیش از ۱۰۵ هزار تن محصول نفت، گاز و حامل‌های انرژی با ارزشی معادل ۴۱ هزار و ۳۹۸ میلیارد ریال بود.

شرکت پتروشیمی بیستون نیز در این مدت ۴۵ هزار تن بلندینگ نفتا را با قیمت پایه صفر پریمیوم دلار به ازای هر تن عرضه کرد که با استقبال کامل متقاضیان مواجه شد و مجموع ارزش این معامله به ۲۱ هزار و ۵۵۵ میلیارد ریال رسید. این شرکت به عنوان برترین فروشنده رینگ بین‌الملل در هفته گذشته شناخته شد.

فروش بیش از ۶۹ هزار تن حامل انرژی در رینگ داخلی

در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، بیش از ۶۹ هزار تن محصول نفت، گاز و حامل‌های انرژی به ارزش ۲۶ هزار و ۵۳۰ میلیارد ریال معامله شد.

پالایش نفت تبریز در این هفته ۲۱۰ هزار متر مکعب نفت سفید ویژه خوراک صنایع معادل ۱۶ هزار و ۲۷۵ تن از این محصول را با قیمت پایه ۳۴۴ هزار و ۴۰۹ ریال به ازای هر لیتر عرضه کرد که با استقبال خریداران، تمام محصول در قیمت پایه فروخته شد و ارزشی بالغ بر ۷ هزار و ۲۳۳ میلیارد ریال ثبت گردید.

بدین ترتیب پالایش نفت تبریز به لحاظ حجم و ارزش معامله، در صدر پرفروش‌های رینگ داخلی قرار گرفت.