مدیرعامل شرکت برق منطقهای مازندران و گلستان: ۲ نیروگاه جدید در مازندران به بهرهبرداری رسید
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛مدیرعامل شرکت برق منطقهای مازندران و گلستان با اشاره به برنامهریزی برای افزایش تعداد نیروگاههای تولید پراکنده در محدوده زیر پوشش این دستگاه اجرایی، گفت: طی روزهای اخیر ۲ نیروگاه تولید پراکنده با ظرفیت مجموع ۱۵.۵ مگاوات در مازندران به بهرهبرداری رسید و چند نیروگاه دیگر نیز تا پایان سال وارد مدار میشود.
موسوی تاکامی افزود: یکی از برنامههای اولویتدار ما تسهیل فرآیند سرمایهگذاری و ساخت نیروگاههای تولید پراکنده است که نقش مهمی در شتاببخشی به روند افزایش تولید برق دارد. در همین راستا نیز در روزهای گذشته با به مدار آمدن هشت مگاوات نیروگاه تولید پراکنده در گتاب بابل و ۷.۵ مگاوات در چمستان، ظرفیت تولید نیروی برق مازندران ۱۵.۵ مگاوات افزایش یافت.
وی گفت: در پایان ماه مهر نیز ۷.۵ مگاوات نیروگاه تولید پراکنده در شهرک صنعتی ساری به شبکه متصل میشود. همچنین نیروگاه ۲۵ مگاواتی بهشهر نیز با حل مشکل اتصال به شبکه گاز، به زودی وارد شبکه خواهد شد و واحد ۲.۵ مگاواتی شهرک صنعتی بهشهر هم آماده اتصال به شبکه است.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای مازندران و گلستان خاطرنشان کرد: با اضافه شدن نیروگاههای یاد شده، پیشبینی میشود پس از حل مشکل گاز تا پایان پاییز، ۵۰ مگاوات به ظرفیت نصب شده نیروگاهی در مازندران افزوده شود.
موسوی تاکامی گفت: البته با توجه به پیشرفت فیزیکی سایر واحدهای تولیدی در حال ساخت امیدواریم که ظرفیت جدید نصب شده سال جاری در مازندران، تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۸۵ مگاوات برسد.
نیروگاههای تولید پراکنده با هدف تامین انرژی در محل مصرف در مقیاس کوچک ساخته میشوند و نقش اثرگذاری در پایداری شبکه برق، کم شدن هدررفت انرژی و کاهش آلایندههای زیستمحیطی دارند. در قوانین جاری کشور حداکثر ظرفیت تولید نیروگاههای تولید پراکنده ۲۵ مگاوات است که در ابعاد کوچک و با مدت کوتاه در فرآیند ساخت و بهرهبرداری، به طور معمول در کنار مصرفکنندههای صنعتی و تجاری ساخته میشوند.