به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی گفت: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید محمدنژاد شهرستان میاندوآب این محموله قاچاق را در بازرسی از یک دستگاه پیکان وانت کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

حسین نجف زاده افزود: پرونده قاچاق یکهزار و ۲۰۰ بسته انواع تنباکوی خارجی به ارزش یک میلیارد و ۷۷۳ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان میاندوآب رسیدگی شد.

نجف زاده اظهارکرد: شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز دانست و علاوه بر ضبط کالای دخانی کشف شده متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۷۷۳ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی گفت: شعبه رسیدگی کننده همچنین مبلغ یک میلیارد و ۷۷۳ میلیون ریال از بابت حمل کالای قاچاق به حکم صادره اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت سه میلیارد ۵۴۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.