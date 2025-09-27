پخش زنده
امروز افزایش باد جنوب شرقی در تنگه هرمز و بخشهایی از دریای عمان، و شرق خلیج فارس پیش بینی میشود و دریا در این مناطق کمی مواج خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: شناورهای سبک، صیادی و تفریحی برای رفت و آمد ایمن احتیاطهای لازم را در نظر داشته باشند.
مجتبی حمزه نژاد گفت: از بعدازظهر فردا یکشنبه ۶ مهرماه، افزایش سرعت بادهای شمال غربی در خلیج فارس سبب مواج شدن دریا بویژه در نقاط مرکزی میشود.
وی توصیه کرد: تمهیدات لازم برای رفت و آمد ایمن شناورهای مسافربری در جزایر غربی استان و کشتیهای تجاری به مقاصد استانهای بوشهر و خوزستان صورت پذیرد.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: آسمان استان صاف تا کمی ابری، در سواحل و جزایر همراه با مه رقیق صبحگاهی و در طول روز هوا همراه با غبارمحلی پیش بینی میشود.
حمزه نژاد گفت: بعد ازظهر در ارتفاعات شرقی و شمالی استان رشد ابر با احتمال بارش پراکنده باران دور از انتظار نیست.
به لحاظ دمایی، اواسط هفته، افزایش نسبی دمای بیشینه در اکثر مناطق استان پیش بینی میشود.