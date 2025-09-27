پخش زنده
امروز: -
رییس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه گفت: سرشماری زنبورستانهای استان کرمانشاه از ۵ تا ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴ انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، سعید کریمی افزود : در مدت زمان انجام سرشماری ، کوچ زنبورستانها ممنوع است و این امر در مبادی ورودی و خروجی شهرستانها انجام خواهد شد
وی افزود: سرشماری زنبورستانها تنها در مقطع زمانی اعلام شده انجام میشود .
کریمی ادامه داد : سرشماری زنبورستانهای استان شامل تعداد و نوع کلنی ها، ظرفیت و همچنین آمار تولید محصولات زنبور عسل، تعداد بهره برداران و سایر اطلاعات مربوط به آنها توسط کارشناسان سامانه پهنه بندی انجام خواهد شد
علاوه بر عسل، تولیدات جانبی شامل ۷۰ کیلوگرم ژل رویال، ۳۴۵۴۷ کیلوگرم گرده گل، ۱۶۴۰۰۰ کیلوگرم موم، ۹۱۲۴ کیلوگرم بره موم و ۱ کیلوگرم زهر عسل است.
کریمی بااشاره به اینکه همه شهرستانهای کرمانشاه زنبورستان دارندافزود : بیشترین زنبورستانهای استان در شهرستانهای صحنه و کنگاور مستقرند
رییس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه افزود : آینده روشنی برای توسعه زنبورستانها با تشکیل زنجیره تولید و صنایع تبدیلی پیشبینی میشود.
در سال ۱۴۰۳، استان با بیش از ۳۵۲۵ زنبورستان، ۷۱۰۰ تن عسل تولید کرد و رتبه پنجم کشور را دارد.
این زنبورستانها برای ۲۰۰۰ نفر اشتغال ایجاد کردهاند.