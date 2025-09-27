به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حجت‌الاسلام جلیل محمدی گفت: آئین پاسداشت اولین سالگرد شهدای جبهه مقاومت دوشنبه ساعت ۹ صبح در مسجد انقلاب بجنورد برگزار می‌شود.

وی افزود: این مراسم به یاد و نام شهیدالقدس سیدحسن نصرالله (ره)، شهید سیدهاشم صفی‌الدین، شهید سردار نیلفروشان و سایر شهدای والامقام جبهه مقاومت برپا خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی بیان کرد: حضور مردم مؤمن و انقلابی در این مراسم جلوه‌ای از همبستگی امت اسلامی و تجدید پیمان با آرمان‌های شهدای مقاومت است.