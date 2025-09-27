آیین پاسداشت اولین سالگرد شهدای جبهه مقاومت در بجنورد
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت:آیین پاسداشت اولین سالگرد شهدای جبهه مقاومت در مسجد انقلاب بجنورد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی
؛ حجتالاسلام جلیل محمدی گفت: آئین پاسداشت اولین سالگرد شهدای جبهه مقاومت دوشنبه ساعت ۹ صبح در مسجد انقلاب بجنورد برگزار میشود.
وی افزود: این مراسم به یاد و نام شهیدالقدس سیدحسن نصرالله (ره)، شهید سیدهاشم صفیالدین، شهید سردار نیلفروشان و سایر شهدای والامقام جبهه مقاومت برپا خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی بیان کرد: حضور مردم مؤمن و انقلابی در این مراسم جلوهای از همبستگی امت اسلامی و تجدید پیمان با آرمانهای شهدای مقاومت است.