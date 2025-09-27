پخش زنده
کیفیت هوای پایتخت صبح امروز شنبه ۵ مهر در شرایط قابل قبول قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، میانگین کیفیت هوا با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون ۸۸ در وضع قابل قبول است.
از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت، ۶ روز در وضع پاک،۱۰۷ روز قابل قبول، ۶۶ روز ناسالم برای گروههای حساس، ۷ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به شش دسته اصلی تقسیمبندی میشود. بر اساس این تقسیم بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروههای حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.