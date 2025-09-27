به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دومین نشست پیگیری آخرین وضعیت پروژه‌های ارتباطی و مخابراتی شهرستان جویبار در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران در این جلسه از تخصیص ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی جویبار در دولت چهاردهم خبر داد.

اسماعیل اعزی ضمن تشریح اقدامات انجام شده مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه‌های تابعه آن در شهرستان جویبار در دولت چهاردهم افزود: در ۷ ماه گذشته تعداد ۴ سایت جدید تلفن همراه به منظور تامین پوشش اینترنت ۱۲ روستای این شهرستان با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال راه اندازی شده است.

وی با اشاره به وجود برخی مشکلات در این روستا‌ها خاطر نشان کرد: با هماهنگی مخابرات منطقه مازندران تیم‌های بهینه سازی معاونت ارتباطات سیار در یک ماه آینده ضمن حضور میدانی نسبت به رفع مشکلات موجود اقدام خواهند کرد.

دبیر کارگروه توسعه دولت الکترونیک استان در ادامه به اتمام عملیات اجرایی پروژه فیبر نوری شهر جویبار با انجام ۲۵ کیلومتر حفاری و ۴۵ کیلومتر فیبر کشی با اعتباری بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال توسط اپراتور ایرانسل، تصریح کرد: با هماهنگی صورت گرفته با مدیر ارتباطات منطقه شمال این اپراتور مقرر شد از ۱۵ مهرماه سال جاری، برنامه اتصال منازل و کسب و کار‌ها در شهر جویبار آغاز گردد.

اعزی با اشاره به تاکید مقام عالی وزارت ارتباطات مبنی بر مهم‌تر بودن از اجرای این پروژه، انجام اقدامات لازم به منظور اتصال و بهره مندی مردم از خدمات اینترنت پرسرعت بر بستر فیبر نوری می‌باشد، افزود: اکنون میزان ۱۰۴۸۰ خانوار شهر جویبار تحت پوشش خدمات باکیفیت شبکه اینترنت پرسرعت بر بستر فیبر نوری می‌باشند و می‌توانند با مراجعه به سامانه iranfttx.ir نسبت به ثبت نام و ارائه درخواست خود در این خصوص اقدام نمایند.

اعزی به وجود مشکلات ارتباطی اعلامی توسط بخشداران در ۱۰ روستای شهرستان جویبار، تصریح کرد: در این خصوص اجرای ۲ سایت تلفن همراه برای پوشش ۵ روستای فوتم، اسماعیل کلای بزرگ و کله بن و همچنین دو روستای انبار سر و میان ملک با اعتباری بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال تا سال آینده در برنامه اپراتور‌های تلفن همراه قرار دارد و برای رفع مشکلات ارتباطی ۵ روستای باقیمانده نیز بر اساس سیاست‌های ابلاغی و اسناد بالادستی پیگیری لازم به منظور جذب اعتبار و اجرای پروژه در دستور کار اداره کل ارتباطات استان قرار دارد.

فرماندار شهرستان جویبار هم ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته مجموعه ارتباطات استان و دستگاه‌های تابعه وزارت در شهرستان جویبار گفت: در بازدید‌های میدانی و مراجعات مردمی یکی از مطالبات مردم موضوع ارتباطات و مخابرات می‌باشد و امروز مبحث توسعه دولت الکترونیک، اقتصاد دیجیتال، مهاجرت معکوس به روستا‌ها و همچنین حضور مسافران و گردشگران در استان مازندران و شهرستان جویبار به دلیل وجود خط ساحلی نیاز است تا نگاه ویژه‌ای به مهد کشتی جهان داشته باشیم.

محمد مدانلو مطالبات و درخواست‌های ارائه شده در نشست قبلی و کنونی مدیران حوزه ارتباطات در فرمانداری را نیازمند تعیین زمان بندی به منظور اجرا و ارائه گزارش به مردم دانست.

گفتنی است در ابتدای این نشست بخشداران مرکزی و گیلخواران، شهردار جویبار نسبت به بیان درخواست‌های خود در این حوزه مطالبی ارایه نمودند و سپس مدیر مخابرات منطقه مازندران و نماینده اپراتور ایرانسل نیز، اقدامات و برنامه‌های مجموعه خود را در سال جاری تشریح کردند.