مسابقات علمی و عملیاتی آتشنشانان سراسر استان یزد با حضور ۱۶ تیم از سازمان آتشنشانی یزد، شهرستانهای استان و واحدهای صنعتی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مدیرعامل سازمان آتشنشانی شهرداری یزد گفت: مسابقات علمی و عملیاتی آتشنشانان سراسر استان یزد، با حضور ۹ تیم از سازمان آتش نشانی یزد، ۷ تیم از شهرستانهای استان و واحدهای صنعتی برگزار شد و در پایان این رقابتها سه تیم برتر انتخاب و جوایز نقدی به آنان اهدا شد.
محمدعلی پاکسرشت افزود: آیتمهای این دوره شامل مسابقات عملیاتی ـ ترکیبی بهصورت تیمی بود که بخشهایی همچون حمل خاموشکننده، بارفیکس و آزمون علمی را در بر میگرفت.
وی با اشاره به اهداف برگزاری این مسابقات خاطرنشان کرد: افزایش آمادگی تیمهای آتشنشانی برای عملیات اطفای حریق، خدمترسانی بهتر به مردم و همچنین ایجاد شور و نشاط بین کارکنان از مهمترین رویکردهای این برنامه است.