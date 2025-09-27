پخش زنده
ساماندهی میدان قیصریه نهاوند، ضمن احیای هویت تاریخی میدان، نقش مهمی در جذب گردشگر و زیباسازی سیمای تاریخی شهر خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نهاوند از آغاز عملیات ساماندهی میدان تاریخی قیصریه و مرمت مسجد امام حسن (ع) با اعتبار بیش از سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خبر داد.
محسن جانجان افزود : این اقدام بر اساس مصوبات سفر وزیر میراثفرهنگی به نهاوند اجرا میشود و شامل کفسازی میدان قیصریه، پیادهراهسازی محدوده میدان، جدارهسازی مسجد تاریخی امام حسن (ع)، تعویض در و پنجرههای نمای بیرونی مسجد از آهنی به چوبی سنتی و احیای ورودی قدیمی مسجد از داخل بازار است.
وی با اشاره به اهمیت میدان قیصریه، گفت: این میدان در مجاورت بازار تاریخی و خیابان سعدی نهاوند قرار دارد و ساماندهی اصولی و همگون آن با بافت تاریخی اطراف به ویژه خیابان سعدی ضروری است، اجرای این طرح ضمن احیای هویت تاریخی میدان، نقش مهمی در جذب گردشگر و زیباسازی سیمای تاریخی شهر خواهد داشت.
رئیس اداره میراثفرهنگی نهاوند درباره مسجد امام حسن (ع) نیز افزود : این مسجد از بناهای ارزشمند مذهبی مربوط به قرون نخستین دوره اسلامی و از آثار برجایمانده از دوره سلجوقیان است، مسجد ساده و بیپیرایه، تنها با یک کتیبه سنگی کوچک به ابعاد ۵۰ در ۲۵ سانتیمتر از همان دوره تزئین شده و در طول سالهای گذشته نیز چندین بار مرمت و بازسازی شده است.
جانجان گفت : مسجد امام حسن (ع) در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۵ با شمارهٔ ثبت ۱۷۰۶ بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و دارای سه ورودی است و یکی از درها به سمت بازار قدیمی باز میشود که بالاتر از کف شبستان قرار دارد و دو ورودی دیگر در ضلعهای مختلف حیاط قدیمی مسجد تعبیه شدهاند.
وی تأکید کرد: با مرمت این مسجد و ساماندهی میدان قیصریه، بخشی از هویت تاریخی نهاوند احیا خواهد شد و زمینه مناسبی برای رونق گردشگری فرهنگی در این شهرستان فراهم میشود.