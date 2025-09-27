به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، تونی بلر، نخست وزیر اسبق انگلیس که در حمله غیرقانونی آمریکا به افغانستان و عراق دست داشت و خون ده‌ها هزار نفر از مردم این دو کشور بر گردن اوست، اکنون در صدد است با حمایت رژیم آمریکا، رهبری حکومت انتقالی را در غزه برعهده گیرد.

شماری از افراد و گروه‌های صلح طلب، تونی بلر را به علت همکاری با رژیم آمریکا در حمله به کشور‌های افغانستان و عراق، جنایتکار جنگی می‌دانند و خواهان محاکمه و مجازات وی شده‌اند.

ماه پیش، رسانه‌های انگلیس خبر دادند دولت دونالد ترامپ در آمریکا، از تونی بلر که عالی‌ترین نشان سلطنتی انگلیس را دریافت کرده است دعوت کرد تا طرحش را برای آینده غزه ارائه دهد.

به گزارش رسانه‌های انگلیس، بر اساس طرحی که گفته می‌شود از حمایت رژیم آمریکا برخوردار است، تونی بلر قرار است یک دولت تحت حمایت سازمان ملل و کشور‌های حوزه خلیج فارس در غزه تشکیل دهد تا زمانی که کنترل آن به فلسطینی‌ها منتقل شود. این رسانه‌ها گزارش دادند بلر در ماه اوت در کاخ سفید با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، درباره طرح آینده غزه گفت‌و‌گو کرده است. پیش از این، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، این طرح را " جامع" توصیف کرده بود. تونی بلر پس از کناره‌گیری از مقام نخست‌وزیری و عضویت در مجلس انگلیس در سال ۲۰۰۷، چندین سال به عنوان نماینده "گروه چهارجانبه درباره خاورمیانه" و از طرف سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و روسیه کار کرد و گفته می‌شود تمرکز وی، زمینه سازی برای اجرای طرح راه حل دو کشوری بود.

به تازگی دولت انگلیس به همراه شماری از کشور‌های اروپایی از جمله فرانسه ۷۵ سال پس از به رسمیت شناختن اسراییل کشور مستقل فلسطینی را به رسمیت شناختند. اقدامی که خیلی دیر و خیلی کم توصیف و از آن به عنوان راهی برای فرار از فشار افکار عمومی و همدستی با اسراییل در نسل کشی فلسطینیان ارزیابی شد.