به شکرانه برداشت محصول گردو، نخستین جشنواره گردوی جنوب استان کرمان برگزارشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، این روز‌ها کشاورزان خونگرم جنوب کرمان در مناطق کوهستانی مشغول برداشت گردو هستند.

به همین منظورنخستین جشنواره گردوی جنوب استان با محوریت توسعه گردشگری کشاورزی و رونق اقتصادی به میزبانی منطقه دولت اباد بحرآسمان در دهه خاف کوه ساردوئیه جیرفت با حضور استاندار کرمان برگزار شد.

جنوب کرمان بیش از ۳۴۰۰هکتار سطح زیر کشت گردو دارد که از این میزان ۱۷۰۰ هکتار مربوط به بخش ساردوئیه است.

جنوب استان کرمان رتبه چهارم تولید گردو در کشور را دارد.