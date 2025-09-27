پخش زنده
رئیس میراثفرهنگی نهاوند از آغاز عملیات ساماندهی میدان تاریخی قیصریه و مرمت مسجد امام حسن با اعتباری افزون بر ۳میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محسن جانجان گفت: این اقدام بر اساس مصوبات سفر وزیر میراثفرهنگی به نهاوند اجرا میشود و شامل کفسازی میدان قیصریه، پیادهراهسازی محدوده میدان، جدارهسازی مسجد تاریخی امام حسن، تعویض در و پنجرههای نمای بیرونی مسجد از آهنی به چوبی سنتی و احیای ورودی قدیمی مسجد از داخل بازار است.
رئیس میراثفرهنگی نهاوند با اشاره به اهمیت میدان قیصریه، افزود: این میدان در مجاورت بازار تاریخی و خیابان سعدی نهاوند قرار دارد و ساماندهی اصولی و همگون آن با بافت تاریخی اطراف به ویژه خیابان سعدی ضروری است، اجرای این طرح ضمن احیای هویت تاریخی میدان، نقش مهمی در جذب گردشگر و زیباسازی سیمای تاریخی شهر خواهد داشت.
او درباره مسجد امام حسن تأکید کرد: این مسجد از بناهای ارزشمند مذهبی مربوط به قرون نخستین دوره اسلامی و از آثار برجایمانده از دوره سلجوقیان است، مسجد ساده و بیپیرایه، تنها با یک کتیبه سنگی کوچک به ابعاد ۵۰ در ۲۵ سانتیمتر از همان دوره تزئین شده و در طول سالهای گذشته نیز چندین بار مرمت و بازسازی شده است.
به گفته جانجان، مسجد امام حسن دارای سه ورودی است و یکی از درها به سمت بازار قدیمی باز میشود که بالاتر از کف شبستان قرار دارد و دو ورودی دیگر در ضلعهای مختلف حیاط قدیمی مسجد تعبیه شدهاند.
او تصریح کرد: با مرمت این مسجد و ساماندهی میدان قیصریه، بخشی از هویت تاریخی نهاوند احیا خواهد شد و زمینه مناسبی برای رونق گردشگری فرهنگی در این شهرستان فراهم میشود.