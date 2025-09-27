پخش زنده
یک میلیون مترمکعب آب برای تالاب سولدوز شهرستان نقده رهاسازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نقده گفت: آبگیری تالاب سولدوز نقده از طریق زهکش سد حسنلو آغاز شده و قرار است از طریق این زهکش یک میلیون مترمکعب آب وارد پیکره این تالاب شود.
سیداکبر قایمی، با اشاره به اینکه این آبگیری نخستین دوره آبگیری در سال آبی جدید است، افزود: هم اکنون تالاب سولدوز بیش از پنج میلیون مترمکعب دارد و با این آبگیری، بخش زیادی از آبی که در این فصل بر اثر تبخیر کاهش پیدا کرده، جبران خواهد شد.
قایمی اظهارکرد: احیا و آبگیری کامل تالاب سولدوز با توجه به همجواری آن با حاشیه جنوبی دریاچه ارومیه میتواند نقش مهمی در میزبانی از پرندگان مهاجر و بومی بویژه در این فصل از سال داشته باشد.
وی افزود: با توجه به خشک شدن تالابهای فصلی در منطقه، بسیاری از پرندگان مهاجر و بومی برای تغذیه و آمادن شدن برای مهاجرت پاییزی، وارد تالاب سولدوز میشوند.
قایمی تصریح کرد: در بین تالابهای شهرستان نقده، تالاب سولدوز به خاطر وضعیت آبی، مکان مناسبی برای تغذیه فلامینگوهاست و هر سال در این فصل به تدریج هزاران قطعه از این پرنده جوان و بالغ وارد این تالاب میشوند.
وی گفت: کارشناسان این اداره در پایشهای خود، علاوه بر فلامینگوها، نخستین دسته از دُرناهای خاکستری مهاجر را در تالاب سولدوز مشاهده و رصد کردند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نقده اضافه کرد: دُرناهای خاکستری مهاجر هر سال در این فصل به منظور استراحت و تغذیه وارد تالابهای این شهرستان از جمله تالاب سولدوز شده و پس از مدتی توقف، کوچ خود را به مناطق جنوبیتر ادامه میدهند.
تالاب سولدوز در نقده یک منطقه حفاظت شده به شمار میرود و هر گونه فعالیت صیادی و شکار پرندگان و دیگر وحوش در آن ممنوع است و با متخلفان برابر مقررات برخورد قانونی صورت میگیرد.