به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سرهنگ مهدی حصاری گفت: مأموران پس از هماهنگی قضایی و در عملیاتی ضربتی، خودرو را متوقف و در بازرسی از آن ۵۵ طاقه پارچه قاچاق و فاقد هرگونه مدارک گمرکی به ارزش تقریبی ۱۷ میلیارد ریال کشف و ضبط کردند.

وی افزود: در این عملیات یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان در پایان از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه قاچاق و جرایم اقتصادی، مراتب را از طریق شماره ۰۹۶۳۰۰ به ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.