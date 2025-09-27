به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس مرکز بهداشت دزفول گفت: در ادامه طرح جهادی جمعه‌های مهربانی ۱۰۰ نفر از بانوان مددجو در شهر سالند بخش سردشت و روستای خیبر از بخش چغامیش به صورا رایگان درمان شدند.

غلامرضا زادمه دامه داد: جمعه‌های مهربانی، یکی از برنامه‌های منسجم جهادی است که در سال‌های اخیر توسط قرارگاه جهادی دانشگاه علوم پزشکی دزفول برنامه‌ریزی شده و به منظور تحقق شعار عدالت در سلامت و فراهم کردن دسترسی مناطق کم برخوردار به خدمات درمانی و بهداشتی، استمرار دارد.

وی ادامه داد: این برنامه‌ها با توجه به نیازسنجی سلامت و با هدف ارتقاء سلامت بانوان این منطقه صورت گرفت و در روز‌های آتی حضور متخصص زنان و زایمان در مناطق کم برخوردار شهرستان نیز تدوام خواهد یافت.