کنگره علمی و بین المللی امناء الرسل با مشارکت مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی ایران و عراق و لبنان و ... برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، موضوع امسال این کنگره علمی و بین المللی عالم مجاهد، سید مقاومت، شهید سید حسن نصرالله (قدس سره) است.

مهلت ارسال چکیده آثار تا ابتدای آبان ماه سال جاری و مهلت ارسال مقالات تا اول دی ماه خواهد بود.

موضوعات این کنگره شامل شخصی و خانوادگی، سیاسی اجتماعی و تمدنی، علمی و اندیشه‌ای، ارتباطات و تعاملات، جهادی و مقاومتی، فرهنگی تبلیغی و رسانه‌ای و تعاملی و هم افزایی حوزه‌های علمیه است.

شماره ارتباط با دبیرخانه و پیام رسان ایتا ۰۹۹۱۹۹۰۷۶۳۱ است.