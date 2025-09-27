پخش زنده
معاون توسعه بازرگانی و صنایع غذایی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی، گفت: روند جذب گوجهفرنگی توسط کارخانجات رب استان مطلوب بوده و فرآیند خرید این محصول از کشاورزان با قیمت حدود هشت هزار تومان درب کارخانه در حال انجام است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ محمد دمکری در بازدید از کارخانه تولید رب گوجهفرنگی و سردخانه شهرستان بوکان افزود:با توجه به کاهش تولید سیب در سال جاری، برخی سردخانههای استان برای استفاده بهینه از ظرفیت خود اقدام به عقد قرارداد با کشاورزان برای ذخیرهسازی محصولاتی نظیر پیاز و سیبزمینی کردهاند.
معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی ادامه داد: حمایت از صنایع تبدیلی و سردخانهای نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده و پایداری تولیدات کشاورزی استان دارد و تلاش میشود مشکلات این واحدها در تعامل با بخش خصوصی و نهادهای مرتبط برطرف شود.
لازم به ذکر است که این بازدید در راستای حمایت از صنایع تبدیلی، بررسی ظرفیتهای موجود و برنامهریزی برای بهبود روند خرید و ذخیرهسازی محصولات کشاورزی انجام گرفت.