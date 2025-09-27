یک تولیدکننده اتوبوس از برنامه تولید ۴۰۰ دستگاه اتوبوس شهری تا پایان امسال خبر داد و گفت: مشکل اصلی ما نه تولید، بلکه تأمین نقدینگی از سوی خریداران است.

آقای جلیل هاشمی، تولیدکننده اتوبوس در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به وضعیت تولید در سال‌جاری؛ گفت: از منظر تخصیص ارز، امسال شرایط مناسبی داشتیم و مشکلی در تأمین ارز نداشتیم. قطعات وارداتی شامل موتور، گیربکس، اکسل و تجهیزات دیگر از مردادماه به‌طور منظم وارد کشور شده و تولید در کارخانه با دو شیفت کاری ادامه دارد.

وی با بیان اینکه داخلی‌سازی در اتوبوس‌های شهری رو به افزایش است، افزود: در اتوبوس‌های تک‌کابین ۱۲ متری میزان داخلی‌سازی به ۴۰ درصد و در اتوبوس‌های ۱۸ متری به حدود ۲۰ درصد رسیده است. هدف‌گذاری ما این است که تا پایان سال این میزان را به بالای ۳۰ درصد برسانیم.

هاشمی از برنامه تولید ۴۰۰ دستگاه اتوبوس شهری تا پایان امسال خبر داد و گفت: مشکل اصلی ما نه تولید، بلکه تأمین نقدینگی از سوی خریداران است. خریداران عمده ما شهرداری‌ها هستند که اغلب توان مالی کافی ندارند. برخی شهرداری‌ها پیشنهاد تهاتر ملک یا پروانه ساخت را می‌دهند، در حالی‌که یک شرکت تولیدی نمی‌تواند چنین شرایطی را بپذیرد.

وی تأکید کرد: اگر دولت همان‌گونه که برای شهر‌های کوچک ۸۰ درصد مبلغ خرید اتوبوس را تأمین می‌کند، برای کلانشهر‌ها نیز این فرمول را اعمال کند، بخش بزرگی از مشکلات صنعت اتوبوس‌سازی برطرف می‌شود.

وی افزود: تحویل اتوبوس به ناوگان شهری علاوه بر کاهش مصرف سوخت و آلایندگی، باعث کاهش هزینه‌های درمانی ناشی از بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا خواهد شد.

این تولید کننده درباره قرارداد‌های جاری گفت: با شهرداری تهران قراردادی برای ۵۰۰ دستگاه اتوبوس داشتیم که تاکنون ۲۲۰ دستگاه تحویل شده و ادامه قرارداد به دلیل مشکلات مالی شهرداری تمدید شده است.

هاشمی گفت: در اصفهان ۵۰ دستگاه قرارداد داشتیم که نیمی تحویل شده و مابقی به دلیل عدم تأمین منابع متوقف مانده است. تبریز نیز از قرارداد ۱۰۰ دستگاهی، ۵۱ دستگاه تحویل گرفته و ۴۹ دستگاه آماده تحویل است. در کرمان هم بخشی از تعهدات انجام شده، اما ادامه آن منوط به پرداخت شهرداری است.

وی افزود: در مجموع نشان داده‌ایم که با وجود تحریم‌ها، مشکلات حمل‌ونقل و گمرک، توانایی تولید و تحویل اتوبوس در کشور وجود دارد.

این تولیدکننده گفت: آنچه این صنعت را تحت فشار قرار داده، کمبود نقدینگی و ناتوانی شهرداری‌ها در پرداخت است. اگر حمایت دولت جدی‌تر شود، ما توان تولید سالانه دو هزار دستگاه اتوبوس شهری و بین‌شهری را داریم.

هاشمی در پایان از ورود به بازار اتوبوس‌های بین‌شهری خبر داد و گفت: دو محصول ۹ و ۱۲ متری در نسخه استاندارد و VIP طراحی شده‌اند که با موتور‌های پرقدرت، گیربکس و اکسل ZF آلمان، و استاندارد آلایندگی یورو ۶ عرضه خواهند شد. بر اساس برنامه‌ریزی، تا پایان سال ۱۰۰ دستگاه اتوبوس بین‌شهری نیز تولید و تحویل خواهد شد.